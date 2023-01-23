Названы самые популярные города для покупки жилья у москвичей

«PRO обмен»: популярным городом у москвичей для покупки жилья назвали Санкт-Петербург

В 2022 году наибольшей популярностью для покупки недвижимости у москвичей оказались Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные агентства «PRO обмен».

По данным компании, относительно 2021 года число заявок от жителей столицы на покупку недвижимости в других регионах выросло на 65 процентов. На Санкт-Петербург пришлась доля в 20,7 процента, Краснодар и Сочи суммарно составили 33,4 процента. Одними из самых популярных город для подобной цели также назвали Екатеринбург (доля в 10,1 процента), Нижний Новгород (7,8 процента) и Тула (6,9 процента).

В компании «Этажи» объяснили, что москвичи покупают жилье в регионах с целью вернуться на историческую родину, в качестве инвестиции или из-за желания пожить в местах с более благоприятным климатом. Наибольшей популярностью пользуются новостройки — их выбирают 52 процента жителей столицы. 35 процентов предпочитают вторичную недвижимость и 13 процентов — загородную.

Ранее специалисты «PRO обмен» выяснили, что в 2022 году среди жителей регионов России недвижимость в Москве чаще всего приобретали петербуржцы. На них пришлось 38,3 процента от общей структуры спроса на столичную недвижимость.