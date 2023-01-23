Военный аналитик призвал провести ядерные учения возле границ с Финляндией

Военный аналитик Прохватилов: следует провести ядерные учения возле границ с Финляндией

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов призвал начать проводить учения с имитацией ядерного удара на границах с Финляндией. Его слова приводит издание Ura.ru.

Он отметил, что это помогло бы остановить поставки вооружений Киеву со стороны западных стран, поскольку сейчас они уверены в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружия. Прохватилов подчеркнул, что необходимо продемонстрировать решимость Москвы пойти на такие меры. «Следует начать регулярные учения Ленинградского военного округа с имитацией ядерного удара по территории близлежащего противника, который недавно решил присоединиться к НАТО (Финляндия — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Военный аналитик также предложил пригрозить жителям, живущим на границе с Россией. «Я уже предлагал в эфире одной из ТВ-программ установить штук 20 мощных ветродуйных установок близь границы с Финляндией и направить их туда. А если спросят зачем, сказать, чтобы радиоактивный пепел несло в вашу сторону», — указал он. По мнению эксперта, это заставит задуматься как обычных граждан, так и серьезных политиков.

Ранее сообщалось, что в Финляндии создадут запасы средств индивидуальной защиты, измерительных приборов, лекарств и антидотов на случай ядерной угрозы. Стоимость проекта составит 242 миллиона евро, его финансированием займется Еврокомиссия.