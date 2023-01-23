В Молдавии анонсировали учения на всех полигонах страны

Минобороны Молдавии: 24 января на всех полигонах страны начнутся тактические учения

Минобороны Молдавии анонсировало проведение сложных тактических учений на всех полигонах страны. Они начнутся 24 января и продлятся почти две недели, говорится на сайте министерства.

Отмечается, что учения завершатся 4 февраля, а участие в них примут 400 солдат национальной армии. «Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах во всех военных гарнизонах, чтобы оценить практические способности и навыки военных», — заявили в оборонном ведомстве.

В эти дни солдаты, сержанты и офицеры будут заниматься не только тактикой, но и проверять навыки оказания первой медицинской помощи в реальных условиях. Участники учений потренируются в борьбе с химической опасностью и прочими угрозами.

Минобороны предупредило, что во время тактических упражнений колонны военных транспортных средств пройдут по национальным трассам Молдавии. Местных жителей призвали не пугаться учений, заверив, что они не имеют отношения к ситуации в регионе и согласованы с планом обучения армии на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Молдавия попросила союзников поставить ей системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения. Так в стране рассчитывают укрепить свое положение в условиях разворачивающегося на Украине конфликта.