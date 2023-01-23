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11:11, 23 января 2023Культура

Белорусскую певицу приговорили к трехлетнему сроку из-за украиноязычной песни

Белорусскую певицу Герасименко приговорили к трехлетнему сроку из-за украиноязычной песни

Кадр: «Голос-ТВ»

Белорусскую певицу Мерием Герасименко приговорили к тюремному сроку из-за украиноязычной песни. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

По данным издания, артистку приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что 4 августа прошлого года в одном из баров Минска она исполнила песню группы «Океан Ельзи» под названием «Обійми».

Сообщается, что против владельца бара, где состоялось выступление Герасименко, а также его супруги возбуждено уголовное дело. Судебное заседание назначено на 31 января.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) находился в списках украинского сайта «Миротворец» с 2017 года.

В начале января сообщалось, что бежавший на Украину Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

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Анастасия Астахова
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