Белорусскую певицу приговорили к трехлетнему сроку из-за украиноязычной песни

Белорусскую певицу Герасименко приговорили к трехлетнему сроку из-за украиноязычной песни

Белорусскую певицу Мерием Герасименко приговорили к тюремному сроку из-за украиноязычной песни. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

По данным издания, артистку приговорили к трем годам лишения свободы из-за того, что 4 августа прошлого года в одном из баров Минска она исполнила песню группы «Океан Ельзи» под названием «Обійми».

Сообщается, что против владельца бара, где состоялось выступление Герасименко, а также его супруги возбуждено уголовное дело. Судебное заседание назначено на 31 января.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) находился в списках украинского сайта «Миротворец» с 2017 года.

В начале января сообщалось, что бежавший на Украину Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.