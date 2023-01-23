Поставки российской нефти упали после недели роста

Bloomberg: экспорт российской нефти за неделю сократился на 22 процента

В последнюю неделю поставки российской нефти за рубеж упали на 22 процента (до 2,98 миллиона баррелей в сутки), причем в основном за счет тихоокеанских портов. Таким образом, большая часть роста экспорта, зафиксированного за предыдущий период, была утеряна. Об этом со ссылкой на данные мониторинга судов сообщает Bloomberg.

Арктический и черноморский экспорт также несколько сократился, а поставки из портов Балтийского моря остались на прошлом уровне. Тем не менее в среднем за четыре недели экспорт остается на уровне выше трех миллионов баррелей в сутки, что в среднем соответствует объемам, которые фиксировались во втором полугодии 2022 года.

Агентство отмечает, что делать выводы относительно недельных поставок надо осторожно, поскольку погода в портах оказывает существенное влияние на объемы. Оценка за месяц позволяет сгладить пики, не влияющие на ситуацию.

При этом продолжают расти поставки российской нефти в неизвестном направлении. За четыре недели до 20 января в среднем пункт назначения был скрыт у 1,08 миллиона баррелей в день.

Скорее всего, предполагают авторы материала, сырье окажется в Индии или Китае. Турция, которая в первой половине прошлого года резко увеличила закупки российской нефти, сократила их в десять раз, до уровня февраля 2022 года.

Потолок на морские поставки российской нефти, принятый странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией и вступивший в силу 5 декабря прошлого года, установлен на уровне 60 долларов за баррель. Мера утверждается с целью сохранить поставки российской нефти на мировой рынок и в то же время обрушить нефтяные доходы Москвы, которые она могла бы использовать для продолжения боевых действий. В настоящее время участники соглашения обсуждают снижение потолка, при этом США выступают против, полагая, что и на текущем уровне ограничение работает хорошо.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в правительстве обсуждают изменение принципов расчета цены на нефть, чтобы собирать с отрасли больше налогов. Поводом для этого стала критика президента страны Владимира Путина, который потребовал не допустить потерь бюджета из-за снижения цен на российское сырье.