Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре на Украине

Лавров: ущерб гражданским объектам Украины связан с размещением оружия в жилых районах

Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом оружия в жилых кварталах. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, повреждения подобных объектов объясняются тем, что Вооруженные силы Украины размещают тяжелое вооружение и системы противовоздушной обороны в жилых районах.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений», — заключил министр.

Лавров находится в Южно-Африканской Республике с рабочим визитом. Ранее он также описал характер отношений Москвы с Западом и предположил, что речь идет уже не о гибридной войне, а почти настоящей, «которую Запад долго готовил против России».

