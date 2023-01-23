Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 23 января 2023Мир

Лавров объяснил ущерб гражданской инфраструктуре на Украине

Лавров: ущерб гражданским объектам Украины связан с размещением оружия в жилых районах

Фото: Nacho Doce / Reuters

Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с размещением Киевом оружия в жилых кварталах. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, повреждения подобных объектов объясняются тем, что Вооруженные силы Украины размещают тяжелое вооружение и системы противовоздушной обороны в жилых районах.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений», — заключил министр.

Лавров находится в Южно-Африканской Республике с рабочим визитом. Ранее он также описал характер отношений Москвы с Западом и предположил, что речь идет уже не о гибридной войне, а почти настоящей, «которую Запад долго готовил против России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы
В России будут развивать туризм в новых регионах страны
В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ
В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Российский учитель выпорол двух школьников перед классом и попал на видео
Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств
Российская семиклассница пропала после свидания с 45-летним мужчиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.