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14:04, 23 января 2023Мир

Лавров описал характер войны России с Западом

Глава МИД Лавров заявил о переходе гибридной войны Запада с Россией к «почти настоящей»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров описал характер перехода войны России с Западом, его слова приводит РИА Новости.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — заявил глава ведомства.

По его словам, западные страны стремились уничтожить все русское, начиная с языка и заканчивая культурой, которые были на Украине столетиями, а также запрещая людям говорить на их родном языке.

Ранее в Кремле заявили об эскалации украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, согласно которому вера Запада в военные успехи Киева приводит к дополнительной напряженности.

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Виктория Кондратьева
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