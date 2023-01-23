Лавров описал характер войны России с Западом
Глава МИД Лавров заявил о переходе гибридной войны Запада с Россией к «почти настоящей»
Глава МИД Сергей Лавров описал характер перехода войны России с Западом, его слова приводит РИА Новости.
«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — заявил глава ведомства.
По его словам, западные страны стремились уничтожить все русское, начиная с языка и заканчивая культурой, которые были на Украине столетиями, а также запрещая людям говорить на их родном языке.
Ранее в Кремле заявили об эскалации украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, согласно которому вера Запада в военные успехи Киева приводит к дополнительной напряженности.