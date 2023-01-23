Италия назвала условие для побуждения Украины к переговорам

МИД Италии: ЕС побудит Киев к переговорам, если Москва прекратит удары по инфраструктуре

Европейский союз побудит Киев к переговорам с Москвой, если Россия прекратит удары по украинской инфраструктуре. Такое условие назвал глава МИД Италии Антонио Таяни, передает Il Messaggero.

«Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют условия для проведения переговоров с Украиной. «Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для переговоров нет», — сообщил представитель президента.

