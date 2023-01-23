Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:52, 23 января 2023Ценности

Викторию Бекхэм подняли на смех из-за видео без макияжа

Певицу Викторию Бекхэм раскритиковали за рекламу своей косметики на видео без макияжа

Кадр: @victoriabeckham

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм подверглась критике в сети из-за нового видео. Соответствующие комментарии и публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость разместила ролик с целью прорекламировать косметику собственного бренда Victoria Beckham Beauty. На размещенных кадрах манекенщица предстала в халате и с распущенными волосами. При этом в начале видео она заявила, что на ее лице отсутствует макияж.

Подписчики, в свою очередь, обвинили Бекхэм во лжи, отметив, что на ее лице видны тональный крем и тени. В связи с этим они подняли ее на смех в комментариях под постом. «Без макияжа? Серьезно?», «Если вы собрались продавать свою косметику, то не лучший способ начать это со лжи», «Говорить, что на вас нет макияжа, довольно неуважительно к вашей публике. Люди не идиоты», «Я не могу дальше смотреть это видео, потому что оно недостоверно», «У меня нет макияжа, только корректор, тональный крем, тени, подводка и тушь», — возмущались они.

В декабре 2022 года Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. По словам звезды, она всегда делала правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил
Пережившая травлю девушка сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе
Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России
Впервые синтезирована молекула из морской губки для лечения болезни Паркинсона
Зрителям «Сандэнса» понадобилась помощь врачей из-за хоррора о мертвой девочке
Российские бойцы рассказали о тактике выкуривания ВСУ из Артемовска
Офицер с позывным Хохол рассказал о борьбе с американским ВПК в Донбассе
Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем для богатых
Задержанный по делу о нападении на детей россиянин дал признательные показания
Опытная стюардесса назвала опасную негигиеничную привычку пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.