Викторию Бекхэм подняли на смех из-за видео без макияжа

Певицу Викторию Бекхэм раскритиковали за рекламу своей косметики на видео без макияжа

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм подверглась критике в сети из-за нового видео. Соответствующие комментарии и публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость разместила ролик с целью прорекламировать косметику собственного бренда Victoria Beckham Beauty. На размещенных кадрах манекенщица предстала в халате и с распущенными волосами. При этом в начале видео она заявила, что на ее лице отсутствует макияж.

Подписчики, в свою очередь, обвинили Бекхэм во лжи, отметив, что на ее лице видны тональный крем и тени. В связи с этим они подняли ее на смех в комментариях под постом. «Без макияжа? Серьезно?», «Если вы собрались продавать свою косметику, то не лучший способ начать это со лжи», «Говорить, что на вас нет макияжа, довольно неуважительно к вашей публике. Люди не идиоты», «Я не могу дальше смотреть это видео, потому что оно недостоверно», «У меня нет макияжа, только корректор, тональный крем, тени, подводка и тушь», — возмущались они.

В декабре 2022 года Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. По словам звезды, она всегда делала правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа.