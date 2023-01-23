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18:56, 23 января 2023Бывший СССР

Ходаковский назвал артиллерию ВСУ основным врагом армии России

Командир батальона «Восток» Ходаковский назвал основным врагом ВС РФ артиллерию ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит наибольший урон российским частям, а следовательно является основным врагом для российской армии, заявил в Telegram командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его мнению, около 90 процентов потерь в рядах российских сил вызваны артиллерийскими ударами, а средства поражения батарей ВСУ применяются хаотично.

«Сейчас очень много групп энтузиастов взялись за решение этой проблемы», — написал он, указав, что контактирует с гражданами, независимо занимающимися разработкой системных средств поражений артиллерии ВСУ.

Накануне воюющий на стороне Украины 38-летний британский наемник Кристофер Перриман рассказал о «невероятно хорошей» работе российской артиллерии на Украине. По словам снайпера с 16-летним опытом службы в королевских войсках, нет ничего хуже, чем пережидать артиллерийские атаки ВС РФ.

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Василий Мека
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