Командир батальона «Восток» Ходаковский назвал основным врагом ВС РФ артиллерию ВСУ

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит наибольший урон российским частям, а следовательно является основным врагом для российской армии, заявил в Telegram командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его мнению, около 90 процентов потерь в рядах российских сил вызваны артиллерийскими ударами, а средства поражения батарей ВСУ применяются хаотично.

«Сейчас очень много групп энтузиастов взялись за решение этой проблемы», — написал он, указав, что контактирует с гражданами, независимо занимающимися разработкой системных средств поражений артиллерии ВСУ.

Накануне воюющий на стороне Украины 38-летний британский наемник Кристофер Перриман рассказал о «невероятно хорошей» работе российской артиллерии на Украине. По словам снайпера с 16-летним опытом службы в королевских войсках, нет ничего хуже, чем пережидать артиллерийские атаки ВС РФ.