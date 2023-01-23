Вучич заявил о нахождении Европы «де-факто в состоянии войны»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны. Об этом сообщает rts.rs.
По его словам, в связи с этим Европа хочет, чтобы в Сербии и Западных Балканах было так, как надо Брюсселю. «Именно из-за того, что геополитические обстоятельства изменились, много нервозности, Европа де-факто находится в состоянии войны, как бы они ни говорили», — заявил политик.
Ранее сербский лидер заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По словам политика, на данный момент Соединенные Штаты и Европейский союз интересуют только антироссийские санкции и независимость Косова.
Президент Сербии также предположил, что страну в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.