Вучич заявил о нахождении Европы «де-факто в состоянии войны»

Президент Сербии Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны. Об этом сообщает rts.rs.

По его словам, в связи с этим Европа хочет, чтобы в Сербии и Западных Балканах было так, как надо Брюсселю. «Именно из-за того, что геополитические обстоятельства изменились, много нервозности, Европа де-факто находится в состоянии войны, как бы они ни говорили», — заявил политик.

Ранее сербский лидер заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По словам политика, на данный момент Соединенные Штаты и Европейский союз интересуют только антироссийские санкции и независимость Косова.

Президент Сербии также предположил, что страну в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.