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12:47, 23 января 2023Интернет и СМИ

Вассерман объяснил отказ от жилетки

Публицист Вассерман заявил, что стал реже носить жилетку из-за более редких прогулок

Фото: Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему стал реже носить жилетку со множеством карманов, в которой ранее регулярно появлялся на публике и которая стала отличительной чертой его образа. На эту тему он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову, вышедшем на YouTube.

Вассерман заявил, что стал все чаще отказываться от этого предмета одежды, так как у него поменялся образ жизни. Ранее телеведущий, по его словам, мог нередко совершать длительные прогулки, в связи с чем привык брать с собой много вещей, которые могли бы неожиданно ему понадобиться и которые он носил в карманах жилетки.

«Сейчас я, как правило, если выхожу из дома, то ненадолго и по заранее определенному и согласованному плану, соответственно, из того, что может понадобиться неожиданно и очень срочно, ношу с собой разве что инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии», — рассказал Вассерман и добавил, что этот предмет ему пока не пригодился. Помимо того, публицист указал, что носит с собой набор отверток, несколько гаечных ключей и инструмент для открывания бутылок.

Ранее Вассерман признался, что не общается с братом, так как боится привлечь к нему лишнее внимание. Он также заявил, что скучает по городу Одессе, в которой родился и вырос.

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Маргарита Щигарева
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