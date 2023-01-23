Ученые научились «видеть» сквозь стены через Wi-Fi

Ученые CMU нашли способ следить за людьми через стены с помощью Wi-Fi

Специалисты Университета Карнеги-Меллона (США) описали доступный способ наблюдения за людьми через физическое препятствие посредством Wi-Fi. Исследование было опубликовано в репозитории препринтов arxiv.

В материале говорится, что для того, чтобы следить за людьми сквозь стены, можно использовать обычный Wi-Fi-маршрутизатор и специально обученную нейросеть DensePose. Компьютерный алгоритм способен сопоставлять Wi-Fi-сигнал с координатами и создавать 3D-модель человека, находящегося за стеной.

По словам специалистов, найденный ими способ позволяет «видеть» не только расположение человека, но и его позу, а также наблюдать за ним в динамике. На изобретенную специалистами CMU технологию не вляет толщина стены и яркость освещения.

Ученые отметили, что при использовании их алгоритма Wi-Fi-маршрутизатор за 30 долларов может заменить лидар за 300 долларов, который также можно использовать для подобного рода наблюдений. По словам инженеров, описанная ими технология может применяться в медицине для контроля за пациентами с учетом соблюдения конфиденциальности.

В конце августа 2022 года австрийские ученые рассказали, что научились настраивать Wi-Fi-соединение таким образом, чтобы сигнал беспрепятственно проходил через стены. Чтобы стены смогли пропускать Wi-Fi-сигнал, специалисты нанесли на них особый материал.