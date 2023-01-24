Зампостпреда при ООН назвал оттенки красных линий России

Зампостпреда при ООН Полянский: НАТО и Запад еще не пересекли самые красные линии России

Россия ведет себя терпеливо по отношении к НАТО и западным странам, которые фактически принимают участие в конфликте на Украине. Об этом зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью американской журналистке Ким Айверсен, запись которого опубликована на платформе Rumble.

По словам дипломата, Москва продолжает подавать все больше сигналов о недопустимых действиях со стороны альянса и Запада. Он назвал оттенки красных линий России и отметил, «что, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены».

Полянский предупредил, что Россия является ядерной державой, и если Запад стремится к обострению конфликта, то «необходимо просчитывать все варианты».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в переходе всех красных линий. «[США] публично заявляют, что те, кто сотрудничает с Россией, [об этом] пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже переходят все красные линии», — заявил министр. Он отметил, что в своих действиях США «ничем не гнушаются», — страна угрожает и политикам со счетами в местных банках, и тем из них, чьи дети зачислены в американские университеты.