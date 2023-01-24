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13:33, 24 января 2023Наука и техника

Обнаружена омолаживающая сердце на 10 лет мутация

Cardiovascular Research: мутация гена BPIFB4 омолаживает клетки сердца на 10 лет

Фото: Shutterstock

Антивозрастной ген, обнаруженный у долгожителей, уменьшает биологический возраст сердца на 10 лет. Это открытие совершили ученые Бристольского университета и итальянской медицинской организации MultiMedica Group. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Эксперименты с использованием мышиной модели показали, что однократное введение мутантного гена, обнаруженного у популяции долгожителей, останавливает ухудшение функций сердца у животных среднего возраста. При внедрении гена пожилым грызунам биологические часы сердца перематывались на 10 человеческих лет, что выражалось в восстановлении сердечной функции и улучшении перфузии миокарда.

Речь идет о варианте гена BPIFB4, ассоциированного с долголетием (LAV), носители которого имеют более длительную продолжительность жизни и меньше риск сердечно-сосудистых осложнений.

Исследователи из группы MultiMedica в Милане вводили ген в клетки сердца пожилых пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, а затем сравнили их функцию с функцией сердечных клеток здоровых людей. В результате участвующие в формировании новых кровеносных сосудов клетки пожилых пациентов, имеющих сердечную недостаточность, возобновили нормальное функционирование.

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Александр Еникеев
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