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19:46, 24 января 2023Спорт

Появились новые детали в деле против самого титулованного футболиста мира

Marca: футболист Дани Алвес домогался до еще одной девушки в ночном клубе
Дани Алвес

Дани Алвес. Фото: Lee Smith / Reuters

Свидетельница дала показания против бразильского футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании. Их приводит Marca.

По информации источника, одна из двух девушек, находившихся в ночном клубе вместе с предполагаемой жертвой изнасилования, рассказала, что перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней. Свидетельница заявила, что футболист домогался ее и клал руку на свои интимные места.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. 39-летнему Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.

Анастасия Борисова
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