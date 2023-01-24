Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок

Под Тюменью суд приговорил к 8 годам колонии мужчину за убийство подруги в 1997 году

В Тюменской области суд приговорил 55-летнего местного жителя Анатолия Богданова к 8 годам колонии строгого режима за убийство подруги в 1997 году. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие и суд установили, что в июле 1997 году между находящимися в состоянии алкогольного опьянения Богдановым и его подругой произошла ссора, в ходе которой фигурант ударил женщину кулаком в шею. Потерпевшая скончалась на месте. Испугавшись, Богданов перенес труп на участок ее бабушки и спрятал под листвой. Свою вину фигурант признал.

Ранее сообщалось, что в квартире Петербурга найдено тело женщины, убитой месяц назад; подозревается ее брат.