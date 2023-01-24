В Генштабе назвали две новые угрозы для безопасности России

Глава Генштаба Герасимов: планы НАТО по включению Финляндии и Швеции угрожают России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обозначил две новые угрозы для военной безопасности России. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Аргументы и факты».

На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны Валерий Герасимов начальник Генштаба Вооруженных сил России

По словам Герасимова, в целях нейтрализации данных угроз руководство поставило задачу скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил.

«Противостояние коллективному Западу»

Современная Россия еще не сталкивалась с такой интенсивностью боевых действий, как в период проведения спецоперации на Украине, считает Герасимов. Кроме того, ВС России вынуждены противостоять почти всем странам коллективного Запада, отметил глава Генштаба.

Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад Валерий Герасимов начальник Генштаба Вооруженных сил России

В интервью Герасимов также сообщил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации, а также по обеспечению военной безопасности страны.

Готовность армии

По словам начальника Генштаба, частичная мобилизация в России была проведена, чтобы стабилизировать обстановку и защитить новые территории России.

Герасимов признал, что система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и это пришлось исправлять на ходу.

В результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе Валерий Герасимов начальник Генштаба Вооруженных сил России

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.