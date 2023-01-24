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11:42, 24 января 2023Россия

Минобороны России показало бой «Терминатора» с техникой ВСУ

Минобороны России показало кадры боя БМПТ «Терминатор» с БМП и танком ВСУ

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» вступила в бой с двумя боевыми машинами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попала на видео. Снятые с беспилотника кадры боя показало Министерство обороны России, их публикует ТАСС.

На выложенных кадрах видно, что во время боя «Терминатор» отвлекал украинскую технику, атакуя из 33-миллиметровых пушек, в то время как российский танк зашел к технике ВСУ с фланга и произвел по противнику несколько выстрелов. Беспилотник зафиксировал попадания, а также момент бегства экипажа подбитых украинских боевых машин.

В оборонном ведомстве отметили, что беспилотник участвовал не только в фиксации боя — именно с него проводилась разведка над лесным массивом, благодаря которой было зафиксировано передвижение техники ВСУ.

Ранее Минобороны России показало применение высокоточного управляемого снаряда по ВСУ.

Марк Леонов
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