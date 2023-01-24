Норвегия допросила бежавшего члена ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

Полиция Норвегии допросила россиянина, экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Темой допроса было его пребывание на Украине, пишет Reuters.

Допрос провела национальная служба уголовной полиции Норвегии (Kripos), она отвечает за расследование военных преступлений. Пока у россиянина статус свидетеля, другие подробности о допросе не сообщают.

«Ранее он говорил, что был частью группы "Вагнера", и Kripos интересно получить больше информации об этом периоде», — заявили в полиции.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он подал прошение о предоставлении убежища в стране. Предположительно, речь и шла о Медведеве, позднее официально задержанном полицией. Пока правоохранительные органы Норвегии пытаются принять решение о его возможном интернировании.