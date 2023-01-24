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21:25, 24 января 2023Среда обитания

Москвичи заинтересовались большими элитными квартирами

Intermark Real Estate и РСТИ: в Москве вырос спрос на большие элитные квартиры

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 2021 по 2022 года на рынке премиального строящегося жилья Москвы существенно вырос спрос на квартиры площадью более 150 квадратных метров. О том, что жители столицы фактически бросились скупать подобные объекты, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Intermark Real Estate и холдинга РСТИ.

Эксперты выяснили, что спрос на большие квартиры увеличился на 11 процентных пунктов. Динамика стала возможна на фоне того, что снизился спрос на жилье меньшего метража — показатель потерял за год 10 процентных пунктов. Специалисты объяснили изменения на рынке явлениями, которые начались во время пандемии, когда покупатели начали вкладывать средства в жилье.

«Возросший спрос на квартиры площадью более 150 квадратных метров с отделкой в готовых домах или проектах высокой стадии строительной готовности обусловлен стремлением покупателей снизить риски по качеству строительных и отделочных материалов, а также риски переноса сроков ввода проекта в эксплуатацию», — уточнили в Intermark Real Estate.

Ранее в Intermark Real Estate пришли к выводу, что в 2022 году главными покупателями жилья в Москве были владельцы крупного и среднего бизнеса, а также топ-менеджеры таких компаний. На долю чаще всего приобретавших высокобюджетную недвижимость клиентов пришлось более 78 процентов заключенных сделок.

Полина Кислицына
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