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06:37, 24 января 2023Мир

Во Франции возмутились новым решением ЕС по Украине

Французский политик Филиппо: страна бедствует, но отправляет Украине 100 миллионов евро

Фото: Jossuha Théophile / Unsplash

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился намерением Парижа передать Украине 100 миллионов евро, несмотря на финансовые трудности внутри страны. Своим мнением он поделился в Twitter.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила отправить дополнительные 500 миллионов евро президенту Украины Зеленскому. «Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы...» — высказался Филиппо.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый пакет помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Министр обороны США Ллойд Остин рассказывал, что с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Киеву для достижения «успеха на поле боя». Он напомнил, что Украина получила мощную военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и многих других стран.

Марина Совина
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