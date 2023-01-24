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16:25, 24 января 2023Наука и техника

Работу Fortnite на iOS ограничили

The Verge: геймеры в Fortnite на iOS лишились возможности совершать покупки

Фото: Shutterstock

Удаленная из App Store игра Fortnite получила новые ограничения. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа напомнили, что в популярной игре, удаленной из App Store и оставшейся без обновлений в 2020 году, появились новые ограничения. Так, сохранившие тайтл на iPhone и iPad геймеры лишатся возможности совершать покупки за внутриигровую валюту «B-баксы». Также для запуска игры пользователям должно быть не меньше 18 лет.

Нововведения вступят в силу 30 января. По словам специалистов, ограничения вызваны тем, что игра долгое время не обновлялась — многие функции и механики в Fortnite устарели. За два с половиной года, прошедшие с момента удаления тайтла, игра пропустила несколько важнейших апдейтов.

По словам журналистов, у владельцев iPhone и iPad есть возможность для полноценного запуска игры на своих устройствах. Однако для этого они должны пользоваться облачными стриминговыми сервисами — например, Nvidia GeForce Now или Xbox Cloud Gaming.

В начале года в Epic Games анонсировали возвращение игры Fortnite на iPhone. По мнению журналистов издания Appleinsider, существует небольшая вероятность, что Epic и Apple придут к примирению.

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Андрей Ставицкий
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