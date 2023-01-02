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17:13, 2 января 2023Наука и техника

Анонсировано возвращение Fortnite на iPhone

Appleinsider: глава Epic Games Тим Суини заявил, что Fortnite вернется на iPhone

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

В Epic Games анонсировали возвращение игры Fortnite на iPhone. Об этом сообщает издание Appleinsider.

«В следующем году — на iOS!» — заявил в Twitter глава Epic Games Тим Суини. По мнению журналистов и подписчиков Суини, тем самым предприниматель пообещал вернуть Fortnite в экосистему Apple, откуда популярная игра была удалена в середине 2020 года.

Суини не стал уточнять, каким образом Epic Games добьется возвращения тайтла на iPhone и iPad. По мнению специалистов, существует небольшая вероятность, что Epic и Apple придут к примирению.

Также журналисты предположили, что Epic Games может запустить свой магазин приложений для iOS — не спрашивая разрешения у корпорации Тима Кука. Судя по всему, это связано с тем, что Apple в будущем может разрешить сторонним разработчикам и магазинам загружать приложения в iPhone и iPad.

Fortnite удалили из App Store в августе 2020 года из-за появления функции платежей в обход экосистемы Apple. В ответ разработчик игры обвинил американского IT-гиганта в создании монополии.

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Андрей Ставицкий
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