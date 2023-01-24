В России подготовили способы борьбы с технологической деградацией

«Ъ»: кабмин подготовил версию концепции технологического развития России до 2030 года

Правительство России подготовило предварительную версию концепции технологического развития страны в период до 2030 года, которая разрабатывается по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с документом, пишет «Коммерсантъ».

Утвердить проект, как утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов, предполагается в марте. Вместе с кабмином в работе участвуют ведущие вузы страны и госкорпорации.

Концепция, в том числе, содержит перечень основных угроз, с которыми необходимо бороться. Среди них есть исчерпание технического ресурса, массовая утечка квалифицированных кадров, отставание во внедрении новых технологий и, соответственно, «технологическая деградация производственных систем» в среднесрочной перспективе.

В качестве решения предлагаются такие идеи, как использование интеллектуальной собственности (ИС) в качестве залога при кредитовании и «промышленная ипотека» (субсидии на приобретение недвижимости в сфере промышленности). Кроме того, предполагается дать должностным лицам право на риск, то есть допустить отсутствие наказания при недостижении результатов.

В рамках первого подхода чиновники хотели бы добиться увеличения гражданской продукции в доле товаров оборонных предприятий, соответствующие параметры могут прописать в проекте. Предполагается, что при передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности трансфер разработок из военной сферы пройдет проще. Авторы документа подсчитали, что локализовать следует производство 300-400 наименований промышленной продукции и комплектующих. Делать это предполагается методом обратной разработки, то есть исследования чужого продукта и воссоздание его устройства.

IT-компании предлагали использовать интеллектуальную собственность в качестве залога и раньше, поскольку зачастую у них нет физических активов и для развития приходилось привлекать сторонних инвесторов.

Вместе с тем гендиректор Factory5 (разрабатывает промышленное программное обеспечение) Денис Касимов полагает, что работать такой механизм не будет. И институт интеллектуальной собственности слабо развит, и подход государства к ИС неоднократно менялся, так что компаниям будет непросто поверить правительству в этой области.

В апреле прошлого года департамент исследований и прогнозирования Центробанка назвал четыре стадии трансформации отечественной экономики. Во второй предполагалась «обратная индустриализация», то есть замещение передовых современных технологий устаревшими.