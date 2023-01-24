В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 4,1%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 4,1 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре во вторник, 24 января.

«Общее количество заболевших составило 856 тысяч человек», — рассказали о ситуации в службе. Несмотря на снижение уровня заболеваемости, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить противоэпидемические мероприятия.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, отмечают в ведомстве. Наряду со штаммом А (H1N1), также называемым свиным гриппом, увеличивается активность вирусов гриппа B. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 33 процента.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Он объяснил, что такая болезнь может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации.