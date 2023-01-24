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16:42, 24 января 2023Бывший СССР

Грузинская оппозиция вызвала премьера в парламент из-за Украины

Грузинская оппозиция вызвала премьера Гарибашвили в парламент из-за ситуации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Депутаты грузинской оппозиции вызвали премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в парламент и запросили предоставить данные об обороноспособности республики на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщила член оппозиционной политической фракции «Группа реформ» Теона Акубардия, передает ТАСС.

Во время обращения к премьеру она спросила о его действиях, направленных на усиление грузинских оборонительных возможностей «вместе с западными партнерами — США, Великобританией, НАТО, Евросоюзом», после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, представители оппозиции поинтересовались, по какой причине Грузия не обновляет концептуальный документ, который касается национальной безопасности, а также почему не собирается Совбез. Кроме того, премьера вызвали в парламент оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе и Анна Бучукури.

Ранее Гарибашвили назвал грузинскую оппозицию партией «войны и продажников». По его словам, она с начала СВО пытается устраивать провокации, отправляя граждан страны участвовать в боевых действиях. В августе 2022 года один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламентского комитета по юридическим делам Анри Оханашвили заявил, что оппозиционеры хотят вовлечь республику в войну с Россией.

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Кристина Есикова
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