Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 24 января 2023Интернет и СМИ

Комик с ТНТ высказался об интервью Дудя фразой «невозможно смотреть»

Комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя

Кадр: DatoKadze / YouTube

Победитель пятого сезона шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, стендап-комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Отношение к его работам юморист раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

Гвоздев описал интервью Дудя фразой «невозможно смотреть». «Ну просто я не могу смотреть это. (...) Он закладывает в свои вопросы свою позицию сразу. Это омерзительно. Это не журналистика», — высказался комик. Он также отметил, что речь идет не о всем творчестве блогера, а о недавних роликах.

Кроме того, Гвоздев назвал профанацией жанра беседу Дудя с актером и телеведущим Оскаром Кучерой. «Такое ощущение, что Дудь мстил за интервью с [телеведущим Дмитрием] Киселевым», — счел он.

Ранее Кучера, комментируя вышедшее 16 января интервью Дудю, которое блогер опубликовал под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», заявил, что изначально в нем планировалось поговорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Многие комментаторы раскритиковали артиста за наличие у его сына гражданства США и другие высказывания. Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Генштабе назвали две новые угрозы для безопасности России
В России начали сокращаться поставки за рубеж
Экс-директора российского театра задержали по подозрению в растрате
Российские подростки напали на девятилетнюю девочку и ее мать из-за сигареты
Инженеры Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ с начала СВО
Китайское исследование о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох
Комик с ТНТ высказался об интервью Дудя фразой «невозможно смотреть»
Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте его сожжения в Стокгольме
В США нашли доказательство тайной поддержки России со стороны Китая
Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.