Комик с ТНТ высказался об интервью Дудя фразой «невозможно смотреть»

Комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя

Победитель пятого сезона шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, стендап-комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Отношение к его работам юморист раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

Гвоздев описал интервью Дудя фразой «невозможно смотреть». «Ну просто я не могу смотреть это. (...) Он закладывает в свои вопросы свою позицию сразу. Это омерзительно. Это не журналистика», — высказался комик. Он также отметил, что речь идет не о всем творчестве блогера, а о недавних роликах.

Кроме того, Гвоздев назвал профанацией жанра беседу Дудя с актером и телеведущим Оскаром Кучерой. «Такое ощущение, что Дудь мстил за интервью с [телеведущим Дмитрием] Киселевым», — счел он.

Ранее Кучера, комментируя вышедшее 16 января интервью Дудю, которое блогер опубликовал под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», заявил, что изначально в нем планировалось поговорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Многие комментаторы раскритиковали артиста за наличие у его сына гражданства США и другие высказывания. Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.