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18:05, 24 января 2023Экономика

Украина заявила о достаточных запасах газа до конца отопительного сезона

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что стране хватит газа на нормальный отопительный сезон

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запасов газа на Украине хватит до самого конца отопительного сезона, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 миллиардов кубометров газа, а на складах — почти 1,2 миллиона тонн угля», — отметил чиновник.

Он добавил также, что государственная компания «Нафтогаз» теперь имеет возможность получить грант от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму почти в 189 миллионов евро, которая позволит ей закупить дополнительные объемы газа за рубежом.

Шмыгаль отметил, что первую половину зимы уже удалось пройти достойно, несмотря на сложность ситуации в условиях атаки на объекты энергоинфраструктуры. В «Нафтогазе» в октябре ожидали, что зима может стать «худшей в истории».

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Платон Щукин
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