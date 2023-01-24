Украина заявила о достаточных запасах газа до конца отопительного сезона

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что стране хватит газа на нормальный отопительный сезон

Запасов газа на Украине хватит до самого конца отопительного сезона, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 миллиардов кубометров газа, а на складах — почти 1,2 миллиона тонн угля», — отметил чиновник.

Он добавил также, что государственная компания «Нафтогаз» теперь имеет возможность получить грант от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму почти в 189 миллионов евро, которая позволит ей закупить дополнительные объемы газа за рубежом.

Шмыгаль отметил, что первую половину зимы уже удалось пройти достойно, несмотря на сложность ситуации в условиях атаки на объекты энергоинфраструктуры. В «Нафтогазе» в октябре ожидали, что зима может стать «худшей в истории».