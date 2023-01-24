Число совершенных иностранцами в России преступлений выросло в 2022 году

Замглавы МВД Зубов: число совершенных иностранцами преступлений выросло на 10,3% за год

Число преступлений, совершенных иностранцами на территории Российской Федерации (РФ), выросло на 10,3 процента за 2022 год. Об этом заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на заседании Госдумы, его цитирует РИА Новости.

По словам замминистра, всего за этот период иностранные граждане совершили 40,2 тысячи преступлений. Это значение составляет 3,9 процента от всех преступлений, совершенных в России за год, отметил он.

Ранее Зубов заявил, что России не хватает около 170 тысяч сотрудников в сфере информационных технологий из-за их массового отъезда за рубеж после начала спецоперации.