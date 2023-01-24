Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 24 января 2023Силовые структуры

Число совершенных иностранцами в России преступлений выросло в 2022 году

Замглавы МВД Зубов: число совершенных иностранцами преступлений выросло на 10,3% за год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Число преступлений, совершенных иностранцами на территории Российской Федерации (РФ), выросло на 10,3 процента за 2022 год. Об этом заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов на заседании Госдумы, его цитирует РИА Новости.

По словам замминистра, всего за этот период иностранные граждане совершили 40,2 тысячи преступлений. Это значение составляет 3,9 процента от всех преступлений, совершенных в России за год, отметил он.

Ранее Зубов заявил, что России не хватает около 170 тысяч сотрудников в сфере информационных технологий из-за их массового отъезда за рубеж после начала спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.