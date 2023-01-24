В Петербурге в больницу попала избитая матерью 10-летняя девочка

В Санкт-Петербурге в больницу попала 10-летняя девочка, избитая матерью

10-летняя девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу после побоев матери. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно порталу, 23 января ребенка госпитализировали из квартиры на улице Лени Голикова. Медики выявили у девочки множественные травмы головы. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

В России дети часто становятся жертвами насилия со стороны своих родителей. Так, в ноябре 2022 года многодетная жительница Казани назло своему мужу жестоко избила и выставила на балкон двухлетнюю полураздетую дочь. Свои действия женщина сняла на видео, которое отправила супругу.

Кроме того, в августе 2022 года во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которая избивала своего 10-летнего сына проводом. Как стало известно следователям, россиянка не давала ребенку спать и систематически наносила побои. В декабре 2021 года, когда она бросила в сына нож, мальчик получил резаную рану в области спины.