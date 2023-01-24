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09:10, 24 января 2023Мир

Борис Джонсон призвал утроить поставки оружия Украине

Бывший премьер Британии Джонсон призвал Запад утроить военную поддержку Украины

Фото: President Of Ukraine Office

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Западу необходимо утроить военную поддержку Украины. Об этом он написал в статье для The Mail Plus.

Политик призвал ликвидировать любые задержки в поставках оружия и помогать Киеву в его «неизбежной победе». На его взгляд, западные страны должны следовать примеру Лондона, пообещавшего Украине 14 танков Challenger 2.

«Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. (...) Какого черта мы ждем? Если вы хотите свести к минимуму мировую экономическую боль, если вы хотите избежать огромных последствий (...), давайте вместе сделаем очевидную вещь — дадим украинцам все, что им нужно для победы», — заключил он.

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22 января Джонсон приехал с неофициальным визитом на Украину — сейчас он имеет право путешествовать как частное лицо, так как не занимает официальных должностей. В частности, политик посетил Бучу и Бородянку.

Во время своей работы на посту премьера Джонсон посещал и украинскую столицу. Тогда он встречался с украинским президентом и обещал ему, что расширит программу подготовки Вооруженных сил Украины, в том числе с помощью союзников.

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Варвара Кошечкина
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