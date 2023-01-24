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18:13, 24 января 2023Спорт

Тренер «Ариса» оценил игру Кокорина

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что Кокорин превосходит всех форвардов чемпионата Кипра

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру российского нападающего команды Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Специалист похвалил форварда за последний матч первенства страны против «Аполлона», в котором россиянин оформил дубль. «Он на 100 процентов выполнил то, что от него требовалось, какие у меня были ожидания. Он показал, что превосходит уровнем всех в чемпионате Кипра на своей позиции», — рассказал Шпилевский.

Тренер заявил, что «Арис» заинтересован в продолжении сотрудничества с Кокориным. По мнению Шпилевского, это было бы выгодно обеим сторонам.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний игрок принадлежит итальянской «Фиорентине». В нынешнем сезоне чемпионата Кипра форвард забил шесть мячей в 14 матчах.

Алексей Гусев
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