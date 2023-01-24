Тренер «Ариса» оценил игру Кокорина

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что Кокорин превосходит всех форвардов чемпионата Кипра

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру российского нападающего команды Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Специалист похвалил форварда за последний матч первенства страны против «Аполлона», в котором россиянин оформил дубль. «Он на 100 процентов выполнил то, что от него требовалось, какие у меня были ожидания. Он показал, что превосходит уровнем всех в чемпионате Кипра на своей позиции», — рассказал Шпилевский.

Тренер заявил, что «Арис» заинтересован в продолжении сотрудничества с Кокориным. По мнению Шпилевского, это было бы выгодно обеим сторонам.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний игрок принадлежит итальянской «Фиорентине». В нынешнем сезоне чемпионата Кипра форвард забил шесть мячей в 14 матчах.