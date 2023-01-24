Украинец напал на работников военкомата с косой из-за повестки брату

На Украине мужчина напал с косой на работников военкомата, принесших повестку его брату

В Ровенской области Украины местный житель напал на работников военкомата с косой, когда они пришли с повесткой к его брату, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на приговор местного суда.

Отмечается, что инцидент произошел еще 13 сентября 2022 года в селе Красноселье. Двое сотрудников военкомата пришли вручить повестку мужчине, но не застали его дома и обратились к его брату. Во время разговора мужчина набросился на них с косой, после чего попытался сбежать, когда один из пришедших открыл стрельбу в воздух.

Украинец признал вину, заявив, что работники военкомата явились во двор без разрешения и тот хотел их выгнать. Мужчину приговорили к трем годам условно.

Ранее в январе военкомат в Николаевской области Украины призвал мужчин от 18 до 60 лет прийти без получения повесток.