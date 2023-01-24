Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 24 января 2023Бывший СССР

Украинец напал на работников военкомата с косой из-за повестки брату

На Украине мужчина напал с косой на работников военкомата, принесших повестку его брату

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Ровенской области Украины местный житель напал на работников военкомата с косой, когда они пришли с повесткой к его брату, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на приговор местного суда.

Отмечается, что инцидент произошел еще 13 сентября 2022 года в селе Красноселье. Двое сотрудников военкомата пришли вручить повестку мужчине, но не застали его дома и обратились к его брату. Во время разговора мужчина набросился на них с косой, после чего попытался сбежать, когда один из пришедших открыл стрельбу в воздух.

Украинец признал вину, заявив, что работники военкомата явились во двор без разрешения и тот хотел их выгнать. Мужчину приговорили к трем годам условно.

Ранее в январе военкомат в Николаевской области Украины призвал мужчин от 18 до 60 лет прийти без получения повесток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США пожелали завершения конфликта на Украине
Премьер Швеции призвал к спокойствию на фоне ухудшения отношений с Турцией
Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира
Компанию Абрамовича продали за один фунт
США пообещали координировать с партнерами помощь энергоинфраструктуре Украины
Губернатор Белгородской области поблагодарил российские силы ПВО
Президент Кубы обвинил США в попытках разобщить страны Латинской Америки
В США заявили о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске
Олимпийская спортсменка ушла из гимнастики из-за психического насилия тренера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.