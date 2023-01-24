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12:56, 24 января 2023Бывший СССР

В Кремле рассказали о кропотливой работе с Азербайджаном и Арменией

Песков: Россия ведет кропотливую работу по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Россия продолжает вести весьма кропотливую и сложную работу по мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

«Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном», — заявил представитель Кремля.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос о том, согласна ли Москва с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена, который попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева незамедлительно возобновить работу Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

12 декабря 2022 года стало известно, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, перекрыли азербайджанские экоактивисты.

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Алевтина Запольская
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