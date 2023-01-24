Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 24 января 2023Россия

Кремль высказался о последствиях возможных поставок ФРГ танков Leopard Украине

Песков высказался о последствиях возможных поставок ФРГ танков Leopard Украине

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Возможные поставки Германией Украине танков Leopard 2 неминуемо отразятся на будущих отношениях России и ФРГ. Так высказался по данной теме официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал он журналистам.

Берлин до сих пор отказывался поставлять танки Leopard 2 Украине. Однако в последнее время давление на руководство ФРГ в этом вопросе заметно возросло. Несколько глав государств Европейского Союза публично призвали канцлера Олафа Шольца одобрить поставки.

21 января сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard 2, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне
В России обвалились продажи новых люксовых автомобилей
Диетолог назвала избавляющий от лишнего веса продукт
Россиян предупредили о риске потерять деньги при отклике на фальшивую вакансию
Россиянам назвали способ предотвратить утечку паролей
Известная российская модель показала «честное фото» с несовершенствами фигуры
The Doors продали часть прав на музыку группы
Названо количество школ-участников урока безопасного интернета
В Финляндии оспорили предложение МИД о вступлении в НАТО без Швеции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.