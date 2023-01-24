Кремль высказался о последствиях возможных поставок ФРГ танков Leopard Украине

Песков высказался о последствиях возможных поставок ФРГ танков Leopard Украине

Возможные поставки Германией Украине танков Leopard 2 неминуемо отразятся на будущих отношениях России и ФРГ. Так высказался по данной теме официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал он журналистам.

Берлин до сих пор отказывался поставлять танки Leopard 2 Украине. Однако в последнее время давление на руководство ФРГ в этом вопросе заметно возросло. Несколько глав государств Европейского Союза публично призвали канцлера Олафа Шольца одобрить поставки.

21 января сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard 2, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.