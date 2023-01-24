В России обвалились продажи новых люксовых автомобилей

«Автостат»: в 2022 году продажи новых люксовых автомобилей в России упали на 57,6%

За 2022 год в России было продано 376 новых люксовых автомобилей, что на 57,6 процента меньше, чем по итогам 2021 года. Соответствующие подсчеты опубликовало агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Самым популярным автомобилем в данном сегменте стал Rolls-Royce — за весь год в стране было продано 104 автомобиля этого бренда. При этом по сравнению с 2021 годом объемы продаж данной марки упали на 60 процентов. Также покупатели отдавали предпочтение бренду Bentley — россияне приобрели 84 автомобиля этой марки. За год продажи обвалились на 74 процента.

В топ-3 самых продаваемых люксовых автомобилей в России вошла марка Maserati, которой в отличие от конкурентов удалось нарастить продажи в 2022 году в 15 раз, до 76 машин. За год граждане также купили 40 автомобилей Lamborghini, 36 — Ferrari, 31 — Aurus, 5 — Aston Martin.

Больше всего автомобилей данного ценового сегмента приобретали жители Москвы (70 процентов). Более 10 процентов от общего числа продаж пришлось на Московскую область. Из остальных субъектов страны лидирует Краснодарский край, за ним следует Свердловская область.

Такая ситуация на рынке связана с уходом крупнейших зарубежных производителей из России на фоне обострившегося конфликта на Украине. За 2022 год российский авторынок сократился на 58,8 процента в годовом выражении, в стране было продано 687,4 тысячи автомобилей. Основными факторами, которые оказали наибольшее влияние, стали санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт, отмечали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Наряду с падением продаж новых люксовых автомобилей продажи подержанных машин премиум-сегмента, наоборот, выросли. С января по сентябрь 2022 года россияне приобрели почти 1700 люксовых автомобилей с пробегом, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объясняли рост продаж тем, что россияне хотели «зафиксировать» стоимость покупки люксового автомобиля и таким образом вкладывали свободные средства в покупку до дальнейшего роста цен.