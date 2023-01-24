Медведев заявил о достаточном запасе оружия у России

Замглавы Совбеза Медведев заявил о достаточном запасе у России оружия и средств поражения

У России имеются достаточные запасы оружия и средств поражения. Об этом в ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает во вторник, 24 января, «Интерфакс».

«Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего», — сказал он.

Политик отметил, что с начала года ведутся поставки наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения, указав, что «речь идет о тысячах единиц».