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15:22, 24 января 2023Путешествия

В Минтрансе раскрыли подробности новых поправок о проезде через границу

Резервирование даты и времени проезда будет действовать на некоторых погранпунктах России

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

Резервирование даты и времени проезда грузового автотранспорта, согласно новым поправкам, будет действовать только на некоторых пограничных пунктах России. Подробности во вторник, 24 января, раскрыли ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Отмечается, что главной целью проекта является упорядочивание движения фур, следующих через пункт пропуска, а также снижение скопления грузового транспорта возле пунктов пропуска. Кроме того, собранные данные помогут систематизировать движение транспорта, подчеркнули в министерстве.

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Полный список погранпунктов, в отношении которых установят ограничение, будет определен позже исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. При необходимости данный перечень может быть скорректирован с учетом создания необходимой инфраструктуры.

Бронирование даты и времени проезда будет осуществляться с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

О поправках, которые обязывают с 1 марта 2023 года заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, стало известно 14 января. Их разработкой занимается глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

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Валентина Процкова
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