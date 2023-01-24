Мать блогерши примерила ее откровенный наряд и обрела внешность Дженнифер Лопес

Мать TikTok-блогерши примерила ее откровенный топ и обрела внешность Дженнифер Лопес

Мать блогерши примерила ее откровенный наряд и обрела внешность актрисы Дженнифер Лопес. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши Надин, который насчитывает более 9,3 тысячи подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах мать тиктокерши с никнеймом nadinecunha среднего возраста предстала в хлопковом платье длины миди серо-зеленого оттенка, а затем переоделась в одежду своей дочери. Так, она продемонстрировала черный обтягивающий топ, джинсы на низкой посадке и укороченную куртку. Кроме того, женщина дополнила свой образ солнцезащитными очками и крупными серьгами-кольцами.

Другие пользователи соцсети оценили внешний вид женщины в комментариях под публикацией. «Мама теперь превратилась в Джей Ло!», «В этом образе мама помолодела лет на 20!», «Какая же у нее потрясающая фигура!» — похвалили они.

Ранее в январе мать блогерши также примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. В опубликованном ролике женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках.