Памела Андерсон рассказала о попытке убить няню из-за приставаний к ней

Памела Андерсон рассказала, как пыталась убить няню леденцом из-за приставаний к ней

55-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон рассказала, как пыталась убить свою няню в возрасте восьми лет. О пережитых событиях артистка поведала в своих мемуарах «Любовь к Памеле», пишет The Mirror.

Звезда рассказала, что подвергалась жестокому обращению со стороны ухаживающей за ней женщиной на протяжении трех лет. Андерсон планировала убить ее, воткнув ей в сердце палочку от леденца.

«У меня была няня и мои родители считали ее отличной, потому что она все время приносила подарки. Но она приставала ко мне. Она всегда говорила мне не рассказывать родителям. Я пыталась защитить своего брата и себя от нее», — сообщила артистка.

Андерсон добавила, что в какой-то момент пожелала няне смерти, а через день та попала в автокатастрофу и погибла.

«Я думала, что убила ее своим магическими способностями, и я не могла никому рассказать об этом. И я был уверена, что в ее гибели была виновата именно я», — добавила актриса, подчеркнув, что смерть женщины стала для нее «одним из самых сильных травмирующих моментов».

Ранее Андерсон пожаловалась на показавшего ей пенис актера и комика Тима Аллена.