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08:01, 24 января 2023Наука и техника

Китайское исследование о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох

Исследование китайских ученых о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох в СМИ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Опубликованное в журнале Nature Geosience исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ. Анализ проводился китайскими ученые И Ян и Сяодун Сун.

В своей работе ученые пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последние десять лет практически прекратило свое вращение. Отмечается, что в связи с этим оно может начать вращаться в другую сторону.

Исследование привело к обсуждениям на Западе о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на планете. В частности, в статье газеты The Washington Post пишут, что полученные результаты исследования заставляют задуматься о влиянии ядра Земли на продолжительность дня.

Однако газета The New York Times сообщает, что полученные данные звучат, как подготовка к «разрушающему мир блокбастеру».

Ранее астрономы предсказали, что открытая в прошлом году комета C/2022 E3 (ZTF) станет видна невооруженным глазом в следующие несколько недель, когда она пройдет мимо Земли и Солнца.

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Юлия Мискевич
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