Любившего печенье и кексы медведя с горнолыжного курорта насмерть сбила машина

В итальянском регионе Абруццо машина насмерть сбила любившего печенье медведя

На итальянском горнолыжном курорте Роккаразо, расположенном в регионе Абруццо, машина насмерть сбила полюбившегося всем местным жителям медведя, который обожал печенье и рождественские кексы. Об этом сообщает The Guardian.

Дикий медведь редкого апеннинского подвида впервые появился на курорте в декабре 2021 года. После этого его неоднократно пытались оттуда вывезти, но он возвращался, чтобы полакомиться бискотти и панеттоне. Со временем местные привыкли к животному и даже дали ему кличку Хуан Каррито.

В понедельник, 23 января, трехлетнего Каррито насмерть сбил автомобиль. Это событие потрясло жителей Абруццо, которые успели к нему привыкнуть и полюбить животное. «Новость о смерти Хуана Каррито, самого известного и любимого марсианского медведя в Абруццо, сделала мне очень больно. Его гибель печалит не только Абруццо, но и весь мир, который открыл для себя Абруццо и красоту медведей благодаря многочисленным видео с Каррито», — заявил президент региона Марко Марсилио.

«Мы все потрясены. Никто не хотел получить новостей о его смерти», — добавила Мена Риччи, региональный представитель Всемирного фонда дикой природы. Один из жителей региона с грустью заключил, что Каррито успел стать своим среди людей.

Ранее сообщалось, что в Дорсете, Великобритания, под машиной погиб кот, который приходил на кладбище и поддерживал скорбящих по умершим родным и близким. Местные жители захотели выразить благодарность животному и поставить ему памятник.

