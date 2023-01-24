Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии

Посол России в Эстонии Липаев обвинил власти страны в недоговороспособности и русофобии

Власти Эстонии показали свою абсолютную недоговороспособность, а дипломатия республики проникнута пещерной русофобией, заявил посол России в стране Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live». По его словам, сейчас российским дипломатам в Эстонии практически не с кем разговаривать.

«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы», — сказал глава российской дипмиссии.

Общаться же с российским посольством в Эстонии фактически запрещено. По словам Липаева, если такое происходит, то контактирующим начинает заниматься эстонская тайная полиция. В стране создалась «прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений». Поэтому и смысла поддерживать отношения на высоком уровне посольств Москве с Таллином смысла нет, заключил дипломат.

Ранее послу Эстонии в России Маргусу Лайдре заявили решительный протест и предписали покинуть Россию до 7 февраля. Одновременно с ним покинет Таллин и российский посол Владимир Липаев.