Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 24 января 2023Бывший СССР

Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии

Посол России в Эстонии Липаев обвинил власти страны в недоговороспособности и русофобии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Эстонии показали свою абсолютную недоговороспособность, а дипломатия республики проникнута пещерной русофобией, заявил посол России в стране Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live». По его словам, сейчас российским дипломатам в Эстонии практически не с кем разговаривать.

«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно недоговороспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам. Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы», — сказал глава российской дипмиссии.

Общаться же с российским посольством в Эстонии фактически запрещено. По словам Липаева, если такое происходит, то контактирующим начинает заниматься эстонская тайная полиция. В стране создалась «прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений». Поэтому и смысла поддерживать отношения на высоком уровне посольств Москве с Таллином смысла нет, заключил дипломат.

Ранее послу Эстонии в России Маргусу Лайдре заявили решительный протест и предписали покинуть Россию до 7 февраля. Одновременно с ним покинет Таллин и российский посол Владимир Липаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Находящийся в реанимации Костомаров начал приходить в сознание
Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы
Цены на газ в Европе резко упали
Бейонсе выступила на концерте в Дубае в украшениях на полмиллиарда рублей
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии
Москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков
Посол России уличил Эстонию в пещерной русофобии
GTA V оказалась опасной для геймеров
Покрытая пометом картина из сарая оказалась шедевром за три миллиона долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.