В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок

В квартире дизайнера Полины Зарецкой в Санкт-Петербурге рухнул потолок

В Санкт-Петербурге в квартире дизайнера Полины Зарецкой обрушился потолок. Женщина владеет ателье и сотрудничает с российской актрисой и кинорежиссером Ренатой Литвиновой. Об этом во вторник, 24 января, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в трехкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров на Почтамтской улице. Здание считается историческим и называется «Доходный дом С.О. Китнера». Причины обрушения на данный момент неизвестны.

Позже правоохранительные органы подтвердили, что недвижимость принадлежит владелице ателье, знакомой Литвиновой Полине Зарецкой. По данным издания, до этого ремонт квартиры обошелся в 80 миллионов рублей.

Ранее на новорожденную девочку из Подмосковья рухнул потолок. Инцидент произошел 16 января в поселке Ашукино Пушкинского городского округа. Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой.