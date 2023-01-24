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04:19, 24 января 2023Россия

Россияне стали чаще обращаться к врачам онлайн

«Ъ»: в 2022 году россияне чаще консультировались онлайн с психологами и гинекологами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России самыми востребованными специалистами для онлайн-консультаций пациентов в 2022 году стали терапевты, психологи и гинекологи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«СберЗдоровье» проанализировал данные записей пациентов на очный и онлайн прием. По данным сервиса, чаще всего россияне консультировались онлайн с терапевтами, педиатрами, психологами, гинекологами и дерматологами. В список лидеров также вошли невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, лор и кардиолог.

Отмечается, что в 2022 году пациенты общались со специалистом онлайн в пять раз чаще, чем годом ранее. В три раза за год увеличилось число онлайн-обращений и к онкологам. Основной прирост произошел из-за проникновения телемедицины в регионы, где доступность врачей узких специальностей ниже, чем в столице, подчеркнула газета.

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Юлия Мискевич
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