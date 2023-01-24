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12:57, 24 января 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о подготовке Украиной и США покушения на Пригожина

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о подготовке Украиной и США покушения на Пригожина

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, что Киев и Вашингтон якобы обсуждали подготовку покушения на основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля заявил, что причастность Украины к некоторым покушениям очевидна и в настоящий момент существует опасность новых посягательств на жизни россиян. «Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее», — подчеркнул Песков.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США с просьбой об убийстве Пригожина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это произошло во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

Пригожин, комментируя эту информацию, заявил, что знает о просьбе Зеленского к американским спецслужбам о его убийстве. «Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

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Константин Лысяков
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