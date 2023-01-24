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12:14, 24 января 2023Россия

Пригожин прокомментировал просьбу Зеленского к ЦРУ о его убийстве

Пригожин заявил, что в курсе обсуждений ЦРУ с Зеленским покушения на него

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в курсе информации о просьбе президента Украины Владимира Зеленского к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) о его убийстве. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram.

«Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — отметил глава группы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение на Пригожина обсуждалось во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе — о соответствующей дискуссии стало известно окружению украинского лидера.

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20 января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Американские власти обвинили группу в причастности к дестабилизирующей деятельности, в частности в Африке.

Пригожин написал ответное письмо в Белый дом с вопросом о том, какое именно преступление совершила группа. Он также потребовал от США более детальных ответов по поводу дестабилизирующей деятельности ЧВК.

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Варвара Кошечкина
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