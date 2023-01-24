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14:01, 24 января 2023Бывший СССР

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами в НВФ по законам военного времени

Лукашенко пообещал разобраться с участвующими в НВФ белорусами по законам военного времени
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Белорусы, участвующие в незаконных военизированных формированиях (НВФ) и воюющие на стороне Украины, будут нести особую ответственность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили», — заявил белорусский лидер и упомянул о сформированном на Украине полке Калиновского.

По его словам, официальные власти пытаются от них дистанцироваться и отправляют на фронт, чтобы «натренироваться и свергать власть в Белоруссии». «Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибли, но калеками ведь сколько остались! Кому они сегодня нужны? Никому. Президент [Украины Владимир] Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени», — пообещал он.

Ранее Лукашенко заявил, что украинская сторона предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении. По его словам, Запад по-прежнему не отказывается от своих планов относительно Белоруссии. Он отметил, что на Украине ведется подготовка экстремистов и боевиков.

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Варвара Кошечкина
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