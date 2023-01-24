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06:47, 24 января 2023Интернет и СМИ

На Западе испугались за Украину после французского романа о политике Путина

NYT: роман «Кремлевский волшебник» о Путине может изменить политику Франции по Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Обозреватель The New York Times (NYT) Констан Мее заявил, что роман французского писателя и журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) может изменить национальную политику в отношении Украины, чего испугались на Западе.

Как отмечает колумнист, в книге изображен «симпатический портрет российского лидера и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта».

Мее отметил, что литература до сих пор остается поводом для политических обсуждений во Франции, а автора романа после публикации книги начали приглашать на телевидение в качестве эксперта по вопросу украинского конфликта. Кроме того, обозреватель указал на то, что благожелательно описанный образ Путина свидетельствует о мягком отношении к президенту России и о возможности перемен во взглядах страны на украинский кризис.

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Кроме того, Мее подчеркивает, что премьер-министр Франции Элизабет Борн высоко оценила роман, заявив, что он «как эхо отражает текущую международную обстановку и конфликт на Украине». В свою очередь, бывший глава французского МИД Юбер Вердин назвал роман «невероятно правдоподобным». Он считает, что если бы президент страны Эммануэль Макрон ознакомился с этой книгой, то не занял бы такую агрессивную позицию по отношению к России.

Роман, исследующий работу российского правительства и якобы объясняющий политику президента России Владимира Путина, был опубликован в феврале 2022 года и продан во Франции тиражом более 430 тысяч экземпляров.

Ранее Макрон заявил, что считает необходимым сохранять прямой диалог с Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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